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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

"Football Wonderkids" listesindeki tek Türk! Trabzonspor'dan Hakan Yeşil...

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"Football Wonderkids" listesindeki tek Türk! Trabzonspor'dan Hakan Yeşil...
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Trabzonspor’un 19 yaşındaki orta sahası Hakan Yeşil, 2021 yılının en yetenekli oyuncularının yer aldığı "Football Wonderkids" listesine giren tek Türk oldu.

12 yaşında adımını attığı Trabzonspor altyapısında 7 yıldır forma giyen ve 2019 yılında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Hakan Yeşil, hem pas oyunundaki etkinliği hem de fiziksel mücadele gücüyle dikkat çekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle A takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan genç oyuncu, henüz maç kadrosunda yer almadı. 



MİLLİ TAKIMDA KAPTANLIK YAPTI

Hakan Yeşil 48 kez milli takımın farklı yaş gruplarında forma giyerken U19 milli takımında da kaptanlık yaptı.

Football Wonderkids listesindeki tek Türk Trabzonspordan Hakan Yeşil...

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