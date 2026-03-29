Fenerbahçe Medicana, Zeren Spor'a karşı seride 1-0 öne geçti!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 20:21

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Zerenspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Medicana, Vargas ve Eda Erdem'in etkili oyunuyla 7-4 öne geçti. Başkent ekibi, Lazareva ve Uzelac ile rakibine karşılık vererek skoru eşitledi: 11-11. Defans hatalarıyla Fenerbahçe'nin 15-12 öne geçmesi sonrası Zerenspor mola aldı. Mola dönüşü bloktaki etkinliğini arttırarak üst üste üç sayı alan başkent temsilcisi, durumu 15-15 yaptı. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Medicana, rakibine fazla sayı şansı tanımadı ve seti 25-17 üstün bitirdi.

Etkili performansını ikinci sete de taşıyan Fenerbahçe Medicana, 13-7 öne geçti. Lazareva'nın etkili mücadelesiyle toparlanarak sayı bulan Zerenspor, farkı 3 sayıya (12-15) indirdi. Rakibinin yaptığı hataları iyi değerlendiren başkent ekibi, farkı 1 sayıya (21-22) düşürdü. Mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-22 aldı.

Üçüncü setin ilk bölümünde Vargas ile etkili olan Fenerbahçe Medicana, 10-4 öne geçti. Başkent ekibi Gatina ile bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, üstün oyununu devam ettiren sarı-lacivertli takım bu seti de 25-19 alarak müsabakayı 3-0 kazandı.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride ikinci maç, 2 Nisan Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Zerenspor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva,
Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Kübra Akman, Gatina)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın,
Eda Erdem Dündar (Gülce Güçtekin, Gizem Örge, Milenkovic, Ana Cristina)

Setler: 17-25, 22-25, 19-25

Süre: 85 dakika (24, 32, 29)

