Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından final sözleri: 'Pazar günü büyük parti yapacağız!'

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THY Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı - lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes-Davis, Tarik Biberovic ve Nicolo Mellii, açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçeli oyuncuların açıklamaları;

MELİH MAHMUTOĞLU: KAZANACAĞIMIZ BİLİYORDUK

"Bütün sene oynadığımız basketbolu sahaya yansıtırsak kazanacağımızı biliyorduk. İnşallah pazar gübü kupayı alır ülkemize döneriz."

NIGEL HAYES: PAZAR GÜNÜ BÜYÜK PARTİ YAPACAĞIZ

"Çok mutluyuz. Devon Hall harikaydı, bravo Devon Hall. Bu akşam çok mutluyuz. Pazar günü büyük partiyi yapacağız inşallah. Ben daha önce hiç finalde oynamadım. İlk defa finaldeyim. Bu fırsat için çok mutluyum. Henüz bir şey kazanmış değiliz. Önce pazar akşamki maç! Daha sezon başında hedefleri belirlemiştik. En büyük hedef bu kupaydı. Teknik heyet harika iş çıkardı. Pazar günü kendimize bir şans yarattık, bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağız. Pazar günü spordaki en büyük başarılardan birini kazanabiliriz. Nunn'a karşı harika iş çıkardık. Onu faul problemine soktuk. MVP ve 20 sayı attık, 4. çeyreğin büyük bölümünde de oynamadı. Takım savunması yaptık onu durdurabilmek için..."

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TARIK BIBEROVIC: TÜM SEZON TEK MAÇA SIKIŞTI

"Pazar günü gerçek kutlamayı yapacağız. Çok önemli bir galibiyetti. Tüm sezon tek maça sıkıştı. Çok fiziksel bir maçtı. Her şeyi istiyordu. İnanılmaz iyi oynadık. Top kayıplarından sonra bile oyunda kaldık. Bu sayede kazandık.

Bu maçı kazanmak önemliydi ama pazar günü en önemli maça çıkacağız. Kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde döneceğiz."

MELLI: ÖNEMLİ OLAN TAKIM

"Ben değilim, Erick değil, önemli olan takım! Bugün böyle olması gerekli. Kutlamaya gerek yok. Bir maçımız daha var. İnsanın bazen şansı olması lazım. Üçüncü çeyrekte ben şanslıydım. Bizim için harika bir yardım yaptı Wade Baldwin, galibiyetimizde çok büyük katkısı vardı."