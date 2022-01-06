Eyüpspor'a transferi çok konuşulan Erencan Yardımcı Süper Lig'e dönüyor: 'Belki 10 katına satacağız'

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Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor transferde atağa geçti. Eyüpspor, Galatasaray'dan Jesse ve Hatayspor'dan Popov'la anlaşma sağladı. İç ve dış transferde hareketli saatler geçiren İstanbul temsilcisinde Asbaşkan Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu.

UMUT BULUT'A YENİ SÖZLEŞME



Ajansspor'a konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Hatayspor'dan Popov'u kadromuza kattık. Galatasaray'dan Jesse ile prensip anlaşmasına vardık. Umut Bulut ile de önümüzdeki sezon için Süper Lig'e yükselsek de yükselmesek de sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladık. Futboldan sonra da Umut Bulut'u teknik ekipte değerlendirmek istiyoruz. Türk futbolu Umut Bulut'ları kolay yetiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

ERENCAN YARDIMCI'YI BELKİ 10 KATINA SATACAĞIZ



Galatasaray'dan Eyüpspor'a transferi çok konuşulan Erencan Yardımcı'ya ayrı bir parantez açan Kulaksız, "Erencan Yardımcı olaydan sonra Galatasaray'dan transfer yapmaya çekiniyoruz. Erencan'ı şu anda Süper Lig'den Hatayspor ve Alanyaspor kiralık istiyor. 1. Lig'den de Adanaspor kiralık istiyor. 3 takımın da futbol şube sorumluları ile görüştük. Erencan ile ilgili kararı vereceğiz. Umut Bulut'un o pozisyondaki performansından dolayı Erencan çok fazla forma şansı bulamadı. Erencan'a da bize de transfer sürecinde çok haksızlık yapıldı. Erencan'ı belki de aldığımız ücretin 10 katına satacağız. Pa Dibba ile sohbet ederken 'Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynar' demişti. Erencan tekrardan Galatasaray'a döner mi? Bununla ilgili hukuki şartları incelememiz lazım" dedi.

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EYÜPSPOR PERFORMANSI



2020-2021 sezonunun devre arasında 475 bin Euro karşılığında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan 19 yaşındaki santrfor bu sezon Eyüp'te 2'si ilk 11, 9 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 de asist yaptı.

Galatasaray'da yetişen Erencan Yardımcı, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.