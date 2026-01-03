Ergin Ataman'dan Olympiakos mağlubiyeti sonrası sert açıklamalar!

Haberin Devamı

EuroLeague'in 19. haftasında Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Yunan derbisinde kazanan taraf 82-87′lik skorla Olympiakos oldu.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, mücadele sonrası şu açıklamalarda bulundu.

“Öncelikle Sasha Vezenkov’u tebrik etmek istiyorum çünkü gerçek bir uzun forvet olduğunu gösterdi. Ne yazık ki biz uzun forvetsiz oynuyoruz. Bizim iki uzun forvetimiz Juan Hernangomez ve Dinos Mitoglou, derbi maçında sıfır sayı attı; şu ana kadar oynadığımız tüm derbilerde olduğu gibi.

Sasha Vezenkov 24 sayı attı; sorumluluk aldı. Onu tebrik ediyorum. Hakemlere de bir sözüm var. Onları tebrik ediyorum. Buraya her geldiklerinde, en iyi hakemler olduklarını göstermeyi seviyorlar. Bence artık final hakemleri olmayı hak ediyorlar.

Bu hakemlerle finalde olacaklar çünkü derbi maçında rakip takım 28 serbest atış kullandı, biz ise sadece 18 serbest atış kullandık. Onları tebrik ediyorum. EuroLeague şimdi beni cezalandıracak ama sorun değil.

Denedik, mücadele ettik; ancak söylediğim gibi, birçok şutu sadece tek bir oyuncuyla, Kendrick Nunn’la kaçırırsanız Olympiakos'u yenemezsiniz. Onlar iyi bir takım ve özellikle bir kez daha Sasha Vezenkov’u tebrik ediyorum.

Uzun forvetlerimizin bu performansıyla Final Four’a ulaşmak imkansız."