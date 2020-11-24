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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Denizlispor 1 - 2 Turgutluspor maç sonucu (Ziraat Türkiye Kupası)

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Denizlispor 1 - 2 Turgutluspor maç sonucu (Ziraat Türkiye Kupası)
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Misli.com 2. Lig takımlarından Turgutluspor, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek, 5. tura yükseldi.

Yukatel Denizlispor 1 - 2 Turgutluspor

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Anıl Usta

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Muhammet Özkan, Bakalorz, Murawski, Sacko, Mesanovic, Bergdich, Varela, Özer Özdemir, Alihan Kalkan (Dk. 46 Sagal) , Leismann
Turgutluspor: Can Sevinç, Sinan Özkara, Samed Hakan Kılıç, Muhammet Beşir (Dk. 72 Mehmet Kuruoğlu), Mete Sevinç, Emre Nasuh (Dk. 57 Mert Özyıldırım), Muhammet Haşim Çoban, Ferhat Katipoğlu (Dk. 57 Marvin Sinan Büyüksakarya), Emre Keskin, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 64 Samet Günhan), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 8 Muhammet Beşir, Dk. 69 Sinan Özkara (Turgutluspor), Dk. 53 Sacko (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Bakalorz (Yukatel Denizlispor), Dk. 60 Muhammed Rıdvan Özdemir, Dk. 81 Sinan Özkara (Turgutluspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR
8. dakikada konuk ekip öne geçti. Savunmada rakibi Leismann'dan topu kapan Muhammet Beşir'in ceza sahası içinden vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.
9. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alihan Kalkan'ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Can Sevinç'te kaldı.
45. dakikada Varela'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
53. dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Sagal'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sacko'nun kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta top filelerle buluştu: 1-1
69. dakikada Turgutluspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Özkara, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Denizlispor 1 - 2 Turgutluspor maç sonucu (Ziraat Türkiye Kupası)

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