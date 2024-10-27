Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ahmet Nur Çebi salona girince...

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Beşiktaş Kulübü'nün 01.06.2023-31.05.2024 Dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı.
ÇEBİ SALONA GELDİ, KAVGA ÇIKTI
Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, salona kalabalık bir grupla girdi. Bu sırada Çebi'nin yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salondaki yerine geçmesine rağmen gerginlik devam etti. Bazı kongre üyelerinin Çebi'ye tepki göstermesinin ardından bir anda ortalık karıştı ve yumruklu, tekmeli kavga başladı. Olay anında sandalyelerin de havada uçuştuğu görüldü.
Bu sırada sahneye çıkan kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler Cevahir'e tepki gösterdi.
İsmail Cevahir'in sahneden inmesinin ardından üyeler arasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.
Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.
Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı.— Spor Arena (@sporarena) October 27, 2024
Eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin salona girdiği esnada bazı kongre üyeleri tepki gösterdi ve devamında tekmeli, yumruklu kavga yaşandı. pic.twitter.com/3wUoMtNjYq