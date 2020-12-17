Beşiktaş 3-1 Tarsus İdman Yurdu (Maçın özeti ve golleri)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 30. dakikasında Rosier ile öne geçen Beşiktaş, 39. dakikada Larin ile farkı 2'ye çıkardı.
Siyah-beyazlılar, 56. dakikada Güven Yalçın ile üçüncü golü buldu.
Son sözü ise 80. dakikada Mertcan söyledi ve Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11' Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın penaltı vuruşunda kaleci Anıl gole izin vermedi.
30' Tarsus İdman Yurdu'nun çıkarken kaptırdığı topa ceza yayının üzerinden Valentin Rosier sol ayağıyla müthiş vurdu ve yerden giden top köşeden ağlarla buluştu
39' Sağ kanattan ceza alanına sokulan Atakan'ın kale alanına doğru çevirdiği topa arka direkte bomboş kalan Cyle Larin dokundu
56' Kaleci Anıl'ın kısa düşen pası sonrası Oğuzhan ceza alanına girdi, geriye bıraktığı topu ön çizgiden Güven Yalçın yerden düzgün vuruşla ağlara yolladı
80' Sol kanattan gelişen Tarsus İY atağında İbrahim'in ortaya çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde iyi kontrol eden Mertcan Çam, köşeye yerden düzgün vurdu
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Burak Cansız
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida (Dk. 74 Serdar Saatçi), N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Kartal Kayra Yılmaz), Atakan Üner (Dk. 74 N'Koudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 De Souza), Larin (Dk. 63 Hasic), Güven Yalçın
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Ahmet Furkan Özcan (Dk. 66 Cem Aktaş), Abdussamed Karnuçu, Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Mahsun Gediklioğlu), Suat Kaya (Dk. 46 Attila Yıldırım), Mertcan Çam, İbrahim Hırçın, Alperen Pak (Dk. 79 Alper Ademoğlu)
Goller: Dk. 30 Rosier, Dk. 38 Larin, Dk. 56 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 80 Mertcan Çam (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kart: Dk. 90 Serdar Saatçi (Beşiktaş)
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