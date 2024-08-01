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Berkim Tümer okçuluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris Olimpiyatları okçuluk müsabakası!

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#Paris Olimpiyatları#Ulaş Berkim Tümer#Okçuluk
Berkim Tümer okçuluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Paris Olimpiyatları okçuluk müsabakası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 16:46

Berkim Tümer, bireysel olarak sahaya çıkıyor. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda ilk madalya Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan gelmişti. Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazandılar. Olimpiyatlarda okçululuk branşında bireysel mücadeleler devam ediyor. Milli okçumuz Ulaş Berkim Tümer son 64 turunda Meksikalı rakibi ile karşılaşacak. Peki Berkim Tümer okçuluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda altıncı gün geride kalırken müsabakalar da sürüyor. Milli sporcularımız bireysel olarak madalya için mücadele ediyor. Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazan milli okçulardan Ulaş Berkim Tümer, son 64 turunda Meksikalı rakibi ile mücadele edecek. Peki Berkim Tümer’in okçuluk maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

BERKİM TÜMER OKÇULUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli okçumuz Ulaş Berkim Tümer, olimpiyatların 6. gününde bireysel olarak Meksikalı rakibi ile karşı karşıya gelecek. Carlos Rojal – Berkim Tümer okçuluk son 64 turu müsabakası saat 16.43’te başlayacak. Mücadele TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Paris Olimpiyatları#Ulaş Berkim Tümer#Okçuluk

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