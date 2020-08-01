Portekiz Kupası'nda bu akşam heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşma sahne alacak. İki takım Portekiz Ligi'nde heyecan dolu bir yarış içinde sezonu geçirmiş ve gülen taraf Porto olmuştu. Lig Şampiyonu olan Porto şimdi rakibi ile Porteki Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşma 3-2'lik skorla sona ermiş. Karşılaşmayı Porto kazanmıştı.

Benfica Porto maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Benfica Porto maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Karşılaşma Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.