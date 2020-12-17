Başakşehir 7-0 Turgutluspor (Maçın özeti ve golleri)

Medipol Başakşehir ile Turgutluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi.

Başakşehir mücadeleyi 7-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

İstanbul ekibinin golleri 5. dakikada Aleksic, 58. dakikada Demba Ba, 65. dakikada Kerim Frei, 69. dakikada Chadli, 79, 83 ve 90+2. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Chadli'nin ara pası sonrası Cemali'nin içeri çevirdiği topu Demba Ba bıraktı, Aleksic ceza alanı ön çizgisinden köşeye yerden sert vurdu

29' Berkay Özcan'ın kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top az farkla üstten auta gitti

35' Başakşehir'de bu kez Chadli sol çaprazdan son çizgiye inerken vuruşunu yaptı, kaleci Can direk dibinden topu kornere çeldi

58' Muhammed Emin'in pasında Giuliano topuğuyla bıraktı, bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba, Can'ı da çalımlayıp topu boş ağlara yolladı

65' Başakşehir'de Aleksic sağ çaprazdan sol ayağının dışıyla kale önüne doğru ortasını yaptı, Kerim Frei diziyle dokundu

69' Aleksic'in uzun mesafeli pasıyla sağ kanatta boş durumda topu alan Chadli karşı karşıya kaldı ve kaleciyi çalımlayıp topu boş ağlara yolladı

79' Mete Kaan'ın pasıyla savunma arkasında topu alan Gulbrandsen, kaleciyi de çalımlayıp topu boş ağlara yolladı

83' Giuliano'nun derinlemesine attığı müthiş pasla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, ilk golünde olduğu gibi yine kaleciyi çalımlayıp topu ağlara yolladı

90+2' Sağ kanattan içeri sokulan Uğur Uçar'ın kale ağzına yerden pasında Gulbrandsen şık bir dokunuş yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba

Turgutluspor: Can, Sinan, Emre, Mehmet, Ferhat, Mert, Muhammed, Emre Nasuh, Samed, Muhammet Haşim, Muhammet Beşir

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