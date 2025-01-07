Ankaragücü ile İskenderunspor puanları paylaştı

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Ankaragücü ile İskenderunspor 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü'nün golünü 45. dakikada Kevin Varga atarken konuk ekibin sayısını 79. dakikada Muhammet Beşir kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da puanını 1'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Rotariu, son çizgiye inerik topu içeriye ortaladı. Varga'nın vuruşunda savunma son anda araya girdi.

27. dakikada Ankaragücü'nde Ali Kaan, Dadaşov'un içeri çevirdiği topa penaltı noktasından vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Varga defanstan dönen topu ceza yayı içinde göğsüyle yumuşatarak vuruşunu yaptı. Varga'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Ankaragücü'nde Kitsiou sağ taraftan ceza sahasına ortasını yaptı. Hasan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

58. dakikada Dadaşov çalımlarla ceza sahası içine girip pasını Varga'ya aktardı. Varga topu bekletmeden ceza sahasındaki Cem'e gönderdi. Cem'in şutunu İskenderunspor kalecisi Onur Can kurtardı.

79. dakikada konuk ekipte Mehmet'in sert şutunda Görkem Cihan meşin yuvarlağı çeldi ancak dönen topa Muhammet'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1