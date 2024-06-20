×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

A Milli Takımımız'da Portekiz mesaisi devam etti! Arda Güler idmana katılmadı

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Milli Takım#Arda Güler
A Milli Takımımızda Portekiz mesaisi devam etti Arda Güler idmana katılmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 23:32

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını kamp otelinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haberin Devamı

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ısınma bölümüyle başladı. Oyuncular daha sonra idman sahasına gelerek topla ısınmaya devam etti. Ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi ve son kısımda çift kale taktik oyun oynandı.

Yorgunluk nedeniyle dinlendirilen Arda Güler idmana katılmazken, tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı çalıştı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop bugünkü çalışmayı saha kenarından izledi.

A Milli Takımımızda Portekiz mesaisi devam etti Arda Güler idmana katılmadı


A Milli Takım, yarın(Cuma) saat 11.00'de (TSİ 12.00) Barsinghausen'de yer alan kamp merkezinde Portekiz maçı öncesindeki resmi antrenmanını gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek.

A Milli Takım, Türkiye - Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda saat 19.45'te (TSİ 20.45) bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu saat 20.00'de (TSİ 21.00) stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Milli Takım#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!