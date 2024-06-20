A Milli Takımımız'da Portekiz mesaisi devam etti! Arda Güler idmana katılmadı

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Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ısınma bölümüyle başladı. Oyuncular daha sonra idman sahasına gelerek topla ısınmaya devam etti. Ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi ve son kısımda çift kale taktik oyun oynandı.



Yorgunluk nedeniyle dinlendirilen Arda Güler idmana katılmazken, tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı çalıştı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop bugünkü çalışmayı saha kenarından izledi.

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