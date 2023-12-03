Ticaret Bakanı Bolat: Hedef Suudi Arabistan ile 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu açılış törenine katıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen foruma Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü Başkanı Saad Al-Kasabi, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy ve Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi ve çok sayıda Türk ve Suudi iş insanı katıldı.

"UZUN VADEDE 30 MİLYAR DOLARLIK KARŞILIKLI TİCARET İKİ ÜLKENİN STRATEJİK HEDEFLERİDİR"



Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İkili ticari ilişkilerimiz bağlamında, 2022 yılında yüzde 41'lik bir artışla 6 buçuk milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretimiz bu yılın 11 ayında 6,2 milyar dolara yaklaşmıştır. İnşallah geçen yılın rakamını rahatlıkla aşacağız. Burada altını çizmek istediğim husus dünyada 2024 yılında büyük bir talep daralması ve durgunluk ve ticaret gerilemesi bulunmakta, başta enerji olmak üzere emtia fiyatları, gıda fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Dolayısıyla bizim Suudi Arabistan'la ticaretimiz esasında miktar bazında çok daha artış kaydetmiştir. İnşallah orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret iki ülkenin stratejik hedefleridir. İhracatçılarımız başta konfeksiyon, tekstil, makine, gıda, savunma sanayi ürünleri olmak üzere Suudi Arabistan'ın güvenilir ortakları konumundadır. Suudi Arabistan'da başta petrol ürünleri, kimyasallar ve demir çelikte ülkemiz için önemli bir tedarikçidir" diye konuştu.

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'TÜRK MÜTEAHHİTLERİ ÇİN'İN ARDINDAN DÜNYADA İKİNCİ SIRADA GELMEKTEDİRLER'



Bolat, "Türk müteahhitlik sektörü 1972 yılında Libya, Irak ve Suudi Arabistan'la başladı. Uluslararası taahhütler yolculuğunda bugüne kadar 133 ülkede 11 bin 850 projeyi 480 milyar dolarlık bir ihale bedeliyle başarıyla tamamlamışlardır. Dünyada ki en büyük müteahhitler listesinde 42 firma ile Türk müteahhitleri Çin'in ardından dünyada ikinci sırada gelmektedirler ve müteahhitlerimiz, Suudi Arabistan'ın kalkınmasında, alt yapı ve üst yapı projelerinde bugüne kadar 28 milyar dolar değerinde 400 projeyi başarıyla üstlenmişlerdir" ifadelerini kullandı.

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"YATIRIMLAR İÇİN GÜÇLÜ BİR YASAL ALTYAPI BULUNMAKTADIR"



Bolat, "Suudi Arabistan'ın bugüne kadar Türkiye'de 2 milyar dolar değerinde özel sektör yatırımları olmuştur. Bu noktada her iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması imzalanmış ve yürürlüktedir. Dolayısıyla yatırımlar için güçlü bir yasal altyapı bulunmaktadır. Türkiye olarak da Suudi yatırımların teşviki noktasında her türlü uygun ortamı sağlamaktayız. Nitekim bugüne kadar tam bin 400 Suudlu firma Türkiye'de kurularak yatırım fırsatlarından yararlanmaktadırlar" şeklinde konuştu.

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"OECD VE G20 ÜLKELERİ ARASINDA BU YIL EN YÜKSEK BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN İLK İKİ ÜLKE ARASINDAYIZ"



Suudi Arabistanlı özel firma yetkililerine Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında bilgiler veren Bolat, "Türkiye ekonomisinin son 21 yılda aşağı yukarı milli gelirinde 5 katı düzeyinde arttırmıştı. Bu yılın 3'üncü çeyrek sonu itibariyle 1 trilyon dolar, 1 trilyon 75 milyar dolarlık bir milli gelire sahibiz. 2021'de yüzde 11,4, 2022'de yüzde 5 buçuk ve bu yıl ilk 9 ay itibariyle yüzde 4,7'lik ekonomik büyüme oranı sağladık. OECD ve G20 ülkeleri arasında bu yıl en yüksek büyümeyi sağlayan ilk iki ülkesi arasındayız. Türkiye'nin dış ticareti de geçen yıl itibariyle 620 milyar dolara ulaşmıştır. 254 milyar dolar ihracatımız vardır. 366 milyar dolar civarında da ithalatımız gerçekleşmiştir. Türkiye son 20 yılda 255 milyar dolarlık yabancı uluslararası yatırım çekmeyi başarmıştır. Son 21 yılda tam 76 bin yeni uluslararası yatırımcı Türkiye'ye geldi. Toplam yabancı uluslararası yatırımcı sayısı 81 bine ulaştı. Ve bunların toplam yatırımları da 270 milyar doları aştı. Bu arada Türk şirketleri de uluslararası alanda 50 milyar dolar civarında doğrudan yatırım yapmışlardır" dedi.