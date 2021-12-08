Tediye ne demek? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Kamu işçilerine ek ödeme tarihi yaklaşıyor

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu. Aralık ayıyla birlikte tediye ödemelerinin tarihi bir kez daha gündeme geldi. İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırılacak.