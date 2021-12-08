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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 10:09 | 

Tediye ne demek? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Kamu işçilerine ek ödeme tarihi yaklaşıyor

Kamu işçilerini ilgilendiren tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısını 17 Temmuz’da alan kamu işleri, diğer yarısını ise bu ay içerisinde alacak. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Peki, tediye ne demek? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

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6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu. Aralık ayıyla birlikte tediye ödemelerinin tarihi bir kez daha gündeme geldi. İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırılacak.
2TEDİYE NE DEMEK

TEDİYE NE DEMEK?

Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.
3TEDİYE KİMLERE VERİLİYOR

TEDİYE KİMLERE VERİLİYOR?

Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.
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