MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir ve ne zaman başlayacak?
GeriEkonomi Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir ve ne zaman başlayacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 16:43,

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir ve ne zaman başlayacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Haziran 2020 tarihli açıklamada gündeme getirildi. Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası olarak da tanımlanan sistem aracılığıyla, çalışanların kazanılmış haklarını kaybetmeden yeni bir sisteme geçmelerine aracılık edilecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, 9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili detayları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için şu sözleri sarf etti;

"Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz."

2
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız."

3
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz yıl detayları konuşulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin, önümüzdeki günlerde tüm detayları ile açıklanması bekleniyor.

4Türkiyenin İstihdam Kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022de yürürlüğe sokacağız.
Abone Olgoogle-news

"Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız."

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi otomatik katılım sisteminin genişletilmiş hali olarak biliniyor.

Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Buna göre, gelecek süreçte gerekli mevzuat düzenlemelerine yol göstermek üzere meslek esaslı tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesine yönelik uygulama alternatifleri ortaya konulacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi