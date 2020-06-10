Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir ve ne zaman başlayacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, 9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili detayları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için şu sözleri sarf etti;



"Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz."