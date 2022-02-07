Shiba coin ne kadar oldu, neden yükseldi? 7 Şubat Shiba coinde son durum

Shiba coin nedenin neden yükseldiği son gelişmeler ile takip ediliyor. 6 Şubat Pazar günü Bitcoin ve Ethereum'da durgunluk Shiba Token'de de hareketlilik meydana geldi. Kripto para birimlerine olan güven iyice sarsılmaya başlarken geçen hafta Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 32 bin Dolar seviyelerine kadar gerilemişti.