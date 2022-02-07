Shiba coin ne kadar oldu, neden yükseldi? 7 Şubat Shiba coinde son durum

Shiba coin nedenin neden yükseldiği son gelişmeler ile takip ediliyor. 6 Şubat Pazar günü Bitcoin ve Ethereum'da durgunluk Shiba Token'de de hareketlilik meydana geldi. Kripto para birimlerine olan güven iyice sarsılmaya başlarken geçen hafta Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 32 bin Dolar seviyelerine kadar gerilemişti.
%0,70 değer kaybı yaşayan SHIB, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerlerken 24 saatlik hacmi ise $684,76M oldu.
Shiba Inu, aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.