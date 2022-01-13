SED yardımı ne kadar oldu? 2022 SED ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yanık'tan açıklama

SED yardımının ne kadar olduğu ile ilgili açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıklamasında yardımda artış olduğunu duyurdu. Daha önce 1259 lira olan SED yardımı 1611 liraya yükseltildi. Ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.