SED yardımı ne kadar oldu? 2022 SED ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yanık'tan açıklama
SED yardımı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Peki, SED yardımı ne kadar oldu? 2022 SED ödemeleri ne zaman yatacak?
SED yardımının ne kadar olduğu ile ilgili açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıklamasında yardımda artış olduğunu duyurdu. Daha önce 1259 lira olan SED yardımı 1611 liraya yükseltildi. Ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.
SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ‘İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız.’ açıklamasında bulundu.
SED YARDIMI NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.