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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Haziran 2021 - 09:51 | 

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Haziran ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısında

Faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Haziran ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nın PPK (Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında. Haziran 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, bu hafta gerçekleşecek. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

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2021 takvimiyle Merkez Bankasının yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantıların tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Haziran'da toplanarak haziran ayı faiz kararını açıklayacak.

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PPK toplantısı ardından yeni faiz kararı netlik kazanacak. Toplantıda alınan kararlar aynı gün saat 14.00’de kamuoyu ile paylaşılacak.

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TCMB'nin faiz kararına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını öngörüyor.

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