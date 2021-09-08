Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Eylül ayı faiz kararı için geri sayım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bu ayki toplantısı için geri sayım devam ediyor. Merkez Bankası geçtiğimiz ay 12 Ağustos’tafaiz kararını açıklamıştı. Peki, eylül ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
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Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Eylül'de açıklayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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MB’nin toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ağustos 2021 PPK toplantısı 12 Ağustos 2021'de gerçekleşti. MB'den yapılan açıklamaya göre 2021 ağustos ayı faiz kararı değişmedi yüzde 19'da sabit tutuldu.
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Yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.