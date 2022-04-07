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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanır? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım

#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz Kararı#Merkez Bankası Faiz Toplantısı

Merkez Bankası faiz kararı 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısını 17 Mart tarihinde yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamada Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı aldığını duyurdu. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

1/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanır 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım

Merkez Bankası faiz toplantısı için araştırmalar hızlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni faiz kararını nisan ayında yapacağı toplantının ardından duyuracak. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.

2/3MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak.

3/3SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.

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#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz Kararı#Merkez Bankası Faiz Toplantısı