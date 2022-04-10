Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalarda gözler nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz toplantısında!

Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi yeni hafta öncesinde gündeme geldi. Dünya genelindeki enflasyon verileri ile Türkiye ve Avrupa merkez bankasının faiz kararı bu haftanın en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlere göre , TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağı ön görülüyor.
Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.
Öte yandan Salı günü ABD’den gelecek enflasyon rakamları kritik olacak. Fed, 40 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamları sonrası faiz artırım takvimini hızlandırmıştı. Bu tablo dünyada doları güçlendirirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasındaki detaylar piyasalar tarafından takip edilecek. Ayrıca önümüzdeki hafta İngiltere, Almanya ve Fransa’dan enflasyon rakamları gelecek.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri, Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile hafta genelinde yükselişini sürdürürken; cuma günü yüzde 2,73 seviyesine kadar yükselerek Mart 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
Altının ons fiyatı hafta genelinde 1915 dolar ile 1948 dolar seviyeleri arasında hareket ederken; haftayı 1948 dolardan tamamladı.