Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalarda gözler nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz toplantısında!

Öte yandan Salı günü ABD’den gelecek enflasyon rakamları kritik olacak. Fed, 40 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamları sonrası faiz artırım takvimini hızlandırmıştı. Bu tablo dünyada doları güçlendirirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasındaki detaylar piyasalar tarafından takip edilecek. Ayrıca önümüzdeki hafta İngiltere, Almanya ve Fransa’dan enflasyon rakamları gelecek.