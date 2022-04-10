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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalarda gözler nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz toplantısında!

#Merkez Bankası#PPK Toplantısı#Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası faiz kararı bu haftanın öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. ABD ve Avrupa’dan gelecek enflasyon oranı merak edilirken, Merkez Bankası faiz toplantısı da piyasalar tarafından takip edilecek. Bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde beklenti sunulmasının yanı sıra şubatta cari işlemler hesabının 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Yılın dördüncü faiz karar piyasalardaki ana dinamikleri etkileyecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, nisan ayı 2022 PPK Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler.

1/4Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Piyasalarda gözler nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz toplantısında

Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi yeni hafta öncesinde gündeme geldi. Dünya genelindeki enflasyon verileri ile Türkiye ve Avrupa merkez bankasının faiz kararı bu haftanın en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlere göre , TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağı ön görülüyor.

2/4MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.

3/4Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Piyasalarda gözler nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz toplantısında

Öte yandan Salı günü ABD’den gelecek enflasyon rakamları kritik olacak. Fed, 40 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamları sonrası faiz artırım takvimini hızlandırmıştı. Bu tablo dünyada doları güçlendirirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasındaki detaylar piyasalar tarafından takip edilecek. Ayrıca önümüzdeki hafta İngiltere, Almanya ve Fransa’dan enflasyon rakamları gelecek.

4/4PİYASALAR NASIL BİR HAFTA GEÇİRDİ

PİYASALAR NASIL BİR HAFTA GEÇİRDİ?

ABD 10 yıllık tahvil faizleri, Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile hafta genelinde yükselişini sürdürürken; cuma günü yüzde 2,73 seviyesine kadar yükselerek Mart 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Altının ons fiyatı hafta genelinde 1915 dolar ile 1948 dolar seviyeleri arasında hareket ederken; haftayı 1948 dolardan tamamladı.

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#Merkez Bankası#PPK Toplantısı#Şahap Kavcıoğlu