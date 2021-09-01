Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi
Merkez Bankası toplantısı ile açıklanacak olan faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Ağustos ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutan Para Politikası Kurulu, eylül ayı faiz kararı ile piyasaları yeniden şekillendirecek. Merkez Bankası, ayrıca mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Eylül'de açıklayacak. Gözler şimdi eylül ayı Merkez Bankası PPK toplantısının tarihinde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası toplantısıyla ilgili bilgiler.
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Merkez Bankası PPK toplantısında yılın 9'uncu faiz kararını belirleyecek. Para Piyasası Kurulu (PPK) tarafından eylül ayı faiz kararı karara bağlanacak. Dolardaki hareketlilik sonrası uzun süredir faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği belli olacak. Eylül ayı Merkez Bankası toplantısı 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.
Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Eylül'de açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak.
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MB AĞUSTOS AYI FAİZ KARARLARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.
TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
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Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.
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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.