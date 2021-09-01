Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi

MB AĞUSTOS AYI FAİZ KARARLARI NE OLMUŞTU? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.



TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.



TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.