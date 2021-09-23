Merkez Bankası faiz kararı açıklandı... 23 Eylül 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Merkez Bankası faiz toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından saat 14:00'da faiz kararı kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada 23 Eylül'de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi için yüzde 19'dan 18'e indirilme kararı alındığı duyuruldu. İşte, Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili yapılan açıklamanın detayları
Merkez Bankası faiz toplantısı kararı açıklandı. 23 Eylül'de yapılan toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz kararı açıklaması, Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından değerlendirilerek yüzde 19'dan 18'e indirilme kararına bağlandı. Faiz kararı için gerekçeli açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden paylaşan Merkez Bankası, toplantı özeti raporunu 5 iş günü içerisinde açıklayacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında yapılan resmi açıklama metni
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