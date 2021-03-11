Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? TC numarasına göre mazot gübre desteği ödeme tarihleri
Mazot gübre desteği ödeme tarihileri, çiftçilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TC numarasına göre ekilen ürün türüne göre verilen mazot ve gübre desteği, ödemelerinin yapılacağını belirtti. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği hesaplara aktaracak olan Tarım ve Orman Bakanlığı ilk ödemeleri 5 Mart'ta yapmaya başladı. Peki, mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.
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1
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacak olan Tarım Bakanlığı, ödemelerini gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00’dan sonra yapılacak.
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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
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Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.