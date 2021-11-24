Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman verilecek 2021? İşte destek ödemesinde son durum!

Başkan Çetindağ konuya ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz biliyorsunuz ki 2021 kuraklık yılı oldu. Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitleri tutmuştu. Cumhurbaşkanımız kuraklıkla ilgili dekara 100 lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu desteklerle ilgili çalışmalar Sivas’ımızda başladı. Ortalama yüzde 40, yüzde 50 mazot ve gübre desteği gibi çiftçilerimize bu sene kuraklık desteği verilecekti. Çiftçilerimiz bize bu desteğin ne zaman verileceğini sormaktaydı. Biz de Tarım Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Yılbaşından önce yani Aralık ayı içerisinde kuraklık desteğinin verilmesi düşünülüyor. İnşallah bu kuraklık desteği verilir. Çünkü 2021 yılı kuraklıkla geçti. Şu anda biz tohumları ektik, bu gidişle 2022 yılı da kurak geçecek. Çiftçilerimiz gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntıda. Kuraklık desteği çiftçilerimize ilaç gibi gelecek. Buradan yetkililerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum. En kısa zamanda, yılbaşından önce kuraklık desteğinin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmasını bekliyoruz” dedi.