Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman verilecek 2021? İşte destek ödemesinde son durum!
Kuraklık desteği ödeme tarihleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek olan kuraklık desteği, verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destek tutarları dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak. Gözler şimdi destek ödemelerinin hesaba yatırılacağı tarihte. Peki, Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte, 2021 kuraklık desteği ödemelerinde son durum bilgileri.
Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman verilecek? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kuraklık Desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, ödemelerin yılbaşı öncesinde yatabileceğini bildirdi. Ancak kesin bir tarih açıklaması henüz bulunmuyor.
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması dolayısıyla Kasım ayı itibariyle netlik kazanacak.
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ çiftçiye verilecek kuraklık desteği ödemelerinin yılbaşından önce hesaplara yatırılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ çiftçiye verilecek kuraklık desteği ödemelerinin yılbaşından önce hesaplara yatırılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.
Başkan Çetindağ konuya ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz biliyorsunuz ki 2021 kuraklık yılı oldu. Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitleri tutmuştu. Cumhurbaşkanımız kuraklıkla ilgili dekara 100 lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu desteklerle ilgili çalışmalar Sivas’ımızda başladı. Ortalama yüzde 40, yüzde 50 mazot ve gübre desteği gibi çiftçilerimize bu sene kuraklık desteği verilecekti. Çiftçilerimiz bize bu desteğin ne zaman verileceğini sormaktaydı. Biz de Tarım Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Yılbaşından önce yani Aralık ayı içerisinde kuraklık desteğinin verilmesi düşünülüyor. İnşallah bu kuraklık desteği verilir. Çünkü 2021 yılı kuraklıkla geçti. Şu anda biz tohumları ektik, bu gidişle 2022 yılı da kurak geçecek. Çiftçilerimiz gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntıda. Kuraklık desteği çiftçilerimize ilaç gibi gelecek. Buradan yetkililerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum. En kısa zamanda, yılbaşından önce kuraklık desteğinin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmasını bekliyoruz” dedi.