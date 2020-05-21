Kredi faizleri düştü mü? Banka kredi faiz oranları 2020!

Son gelen faiz indirimleri sonrasında kredi faizleri düştü mü sorusu pek çok tüketicinin araştırdığı konu olmaya başladı. Banka kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek isteyen tüketiciler, konut kredisi ya da bireysel ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları aracılığıyla alım kararlarına yön verecek. Peki, kredi faizleri düştü mü? İşte, konut ve bireysel kullanım için banka kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler
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Konut kredisi ya da bireysel kredi çekmek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı 2020 yılının güncel kredi faiz oranları belli oldu. 'Kredi faiz oranları düştü mü?' sorusu ile taşıt, konut, bireysel kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, kredi faizleri düştü mü? İşte, 2020 Mayıs ayı banka kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler.BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2020
Bankaların yaptıkları özel kampanyalarla uygun faizlerle krediler çekilebiliyor. İşte, kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler;
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İşte en düşük krediler
Ziraat Bankası
İhtiyaç kredisi yüzde 0,98 (24 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.94 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 0,98 (48 ay vade, 70 bin lira için)
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Halkbank
İhtiyaç kredisi yüzde 1.05 (24 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.94 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 0,94 (48 ay vade, 70 bin lira için)
4
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Vakıfbank
İhtiyaç kredisi yüzde 0,98 (24 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.94 (120 ay vade, 100 bin lira için)