İŞKUR Nakdi destek ödemeleri yapıldı mı? 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği ne zaman ödenecek?
E Devlet ücretsiz izin maaş desteği başvuruları üç ay boyunca aylık 1170 TL olarak ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşların yatacağı tarih konusunda bilgi verirken, bu kapsamda, ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemleri gündeme geldi. Çok sayıda vatandaş, nakdi destek ödemeleri ne zaman verilecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları ve başvuru işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen ve nakdi ücret desteği için beklenen güne girildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde İŞKUR tarafından sağlanan nakdi ücret desteği ile ücretsiz izine çıkarılan çalışanlar, günlük 39 lira olmak üzere toplam 1.170TL gelir desteği alabilecek. Peki, nakdi ücret desteği sorgulama İŞKUR aracılığıyla nasıl yapılabilecek? İşte, binlerce kişinin beklediği ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabı ile birlikte tüm detaylar
ÜCRETSİZ İZİN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA
Günlük 39 lira ve aylık 1170 lira olarak hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği 8 Mayıs tarihinde hesaplara yatırıldı. Hesap numarası sisteme kayıtlı olmayan çalışanların PTT aracılığıyla çekebileceği nakdi ücret desteği, İŞKUR üzerinden de sorgulanabiliyor. Sorgulama ekranı için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabiliyor.
Bildirimler, ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılacak. Çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak.
3
Abone Ol
“Ücretsiz izne ayrılan işçilere, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8’inden itibaren ödenecek.
4
Abone Ol
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, “Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız.” sözleriyle açıklık getirdi.
Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağını yineledi.