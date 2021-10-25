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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 09:49 | 

Halkbank kredi faiz oranları düştü mü? Halkbank kredi faiz oranları hesaplama

Halkbank kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Konu ile ilgili bankalar tarafından yapılan ilk açıklama Halbank’tan geldi. Peki, Halkbank kredi faiz oranları düştü mü?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı toplantının ardından faiz indirimine gittiğini duyurmuştu Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü. Kredi faiz oranlarını Halkbank'ın internet sitesi üzerinden hesaplayabiliyorsunuz. İşte Halbank kredi faiz oranları hesaplama

2HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü.

KURUMSAL KREDİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kredi faiz oranlarını Halkbank'ın internet sitesi üzerinden hesaplayabiliyorsunuz. Örneğin İhtiyaç Kredisi için hesaplama yaptığınızda 50.000 TL krediyi 36 ay vade ile çekerseniz faiz oranı 1,63 oluyor. HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA- TIKLAYINIZ

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Güncel taşıt kredisinde ise 84.000 TL krediyi 48 ay vade ile çekerseniz 1,54 faiz oranı ile ödeme yapıyorsunuz. 50.000 TL konut kredisini 120 ay vade ile çekerseniz faiz oranı 1,38 oluyor.

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