Halkbank kredi faiz oranları düştü mü? Halkbank kredi faiz oranları hesaplama

Halkbankkredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Konu ile ilgili bankalar tarafından yapılan ilk açıklama Halbank’tan geldi. Peki, Halkbank kredi faiz oranları düştü mü?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı toplantının ardından faiz indirimine gittiğini duyurmuştu Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü. Kredi faiz oranlarını Halkbank'ın internet sitesi üzerinden hesaplayabiliyorsunuz. İşte Halbank kredi faiz oranları hesaplama
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HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü.