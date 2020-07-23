Gümüş fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Temmuz Gümüş fiyatlarındaki son durum ve uzmanların gümüş yorumları..

Mevcut politikalar yani genişlemeci politikalar, bir süre daha en azından yılın son 1-2 ayına kadar bu şekilde devam edecektir. Çünkü pandemi etkisi hala devam ediyor ve bu durum merkez bankalarını genişlemeci politikalara zorluyor.



Tabii bu durum bir yerde tersine dönecek. ABD başkanlık seçimleri, enflasyon gelişmeleri gibi konular ilerleyen aylarda önemli olacaktır. Merkez Bankalarının genişlemeci politikalardan ayrılacağı sinyallerinin gelmeye başlaması, ons altın ve gümüşte yaşanan trendin de zayıflamasına neden olacak. Fakat bunun için erken olduğunu ve mevcut politikaların bir süre daha sürdürüleceğini düşünüyorum.



Teknik olarak, bir yorumda bulunmak bu aşamada kolay değil. Çünkü hareketler çok fevri bir şekilde gerçekleşiyor. Üçüncü günde 18.80 dolardan 23 dolara yükselen bir enstrümandan bahsediyoruz. Mevcut fiyatlar aşırı alıma işaret ediyor.



Bu nedenle kısa süreli geri çekilmelere dikkat etmek gerekecek. Ana görünümde yükselen bir trend izliyorum. Bu trendin destek noktası 19.20 dolardan geçiyor. Ana görünümde bu seviye üzerinde kalması yükselen trendin korunmasını sağlayacaktır.