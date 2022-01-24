FED faiz toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2022 FED faiz kararı toplantısı bekleniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Saatlerdir erişim sağlanamıyor Açıklama geldiSaatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi#Btcturk
Trabzonspor mağlubiyetinin faturasını onlara kesti Affedilmeyecek...Trabzonspor mağlubiyetinin faturasını onlara kesti! "Affedilmeyecek..."#Galatasaray
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybettiEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti#Fatma Girik
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
D-100de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldıD-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı#Kar Yağışı
Alt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyorAlt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyor!#Koronavirüs
72 yıldır böylesi görülmedi Boluda tarihi kar yağışı...72 yıldır böylesi görülmedi! Bolu'da tarihi kar yağışı...#Anadolu Otoyolu
Deniz sihirbaz değilDeniz sihirbaz değil!#Müsilaj
Ay görevi için milli roket hazırAy görevi için milli roket hazır#Hibrit
Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldıkTamer Karadağlı kaza yaptı! 'Yağan kardan biz de nasibimizi aldık'#Neslihan Atagül
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
Belgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyorBelgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyor#Sezen Aksu
Hakaret özgürlük mü tutuklama adalet miHakaret özgürlük mü tutuklama adalet mi?#Sedef Kabaş
HABERLEREkonomi Haberleri

FED faiz toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2022 FED faiz kararı toplantısı bekleniyor

#FED#FED Faiz Toplantısı#FED Faiz Kararı

FED faiz toplantısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. FED faiz kararını belirli tarihlerde yaptığı toplantıların ardından açıklıyor. Son toplantı aralık ayında yapılmıştı. ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantının ardından faiz kararını değiştirmedi. Peki, 2022 yılının ilk FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte toplantı hakkında detaylar

1/4FED faiz toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2022 FED faiz kararı toplantısı bekleniyor

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 2022 yılının ilk toplantısını ocak ayı içerisinde yapacak. Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye yükseldi.

2/4FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından açıklanacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler.

Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye çıktı. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.

3/4İŞTE SON TOPLANTIDA ALINAN FED FAİZ KARARI

İŞTE SON TOPLANTIDA ALINAN FED FAİZ KARARI

Fed merakla beklenen Faiz kararını açıkladı. Kurum faizi değiştirmeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu.

Fed Piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar Dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplam 60 milyar dolar tutarında varlık alacak.

4/4FED faiz toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2022 FED faiz kararı toplantısı bekleniyor

2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, net varlık alımlarının önümüzdeki aylarda benzer hızla azaltılmaya devam edilmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, ekonomik görünümde değişikliklerin gerektirdiği şekilde varlık alımlarının hızını ayarlamaya hazır olunduğu da vurgulandı.

FOMC toplantısı sonrası açıklamadan beklendiği gibi enflasyonunun "geçici" olduğu ifadesini çıkaran Fed, "pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. FOMC açıklamasında, Fed üyelerinin enflasyonun ne zaman gerilemesini beklediklerine yer verilmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FED#FED Faiz Toplantısı#FED Faiz Kararı