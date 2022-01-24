FED faiz toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2022 FED faiz kararı toplantısı bekleniyor

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 2022 yılının ilk toplantısını ocak ayı içerisinde yapacak. Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye yükseldi.
FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından açıklanacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler.
Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye çıktı. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.
Fed merakla beklenen Faiz kararını açıkladı. Kurum faizi değiştirmeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu.
Fed Piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar Dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplam 60 milyar dolar tutarında varlık alacak.
2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, net varlık alımlarının önümüzdeki aylarda benzer hızla azaltılmaya devam edilmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, ekonomik görünümde değişikliklerin gerektirdiği şekilde varlık alımlarının hızını ayarlamaya hazır olunduğu da vurgulandı.
FOMC toplantısı sonrası açıklamadan beklendiği gibi enflasyonunun "geçici" olduğu ifadesini çıkaran Fed, "pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. FOMC açıklamasında, Fed üyelerinin enflasyonun ne zaman gerilemesini beklediklerine yer verilmedi.