Ethereum kurucusu Vitalik Buterin son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kısa süre önce gerçekleşen bir Shiba Inu (SHIB) dump’ı sonrasında Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, kalan SHIB coin’lerinin %90’ını yakmaya karar verdi. Bu gelişme ardından Ethereum kurucusu Vitalik Buterin ile ilgili araştırmalar çoğaldı. Peki,Ethereum kurucusu Vitalik Buterin kimdir?
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1
Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya damga vuran Dogecoin'den sonra Ethereum adından söz ettirmeye başladı. Kripto para araştırmacısı ve yazılımcısı Vitalik Buterin 2013 yılında Ethereum’u kullanıma sundu. 2017 yılında piyasaya çıktığında 225 dolardan satılan Ethereum 2018 yılında güçlendi ve 1376 dolara kadar yükseldi. 2018 yılı Aralık ayında 80 dolar seviyelerine gerileyen Ethereum 2020 yılında güçlenme yaşadı ve 600 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 2020 yılından sonra da istikrarlı yükseliş hareketi devam ederek günümüzde 4 bin dolar seviyesini aşmış oldu.
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italy Dmitriyevich "Vitalik" Buterin, en çok Ethereum'un kurucularından biri olarak tanınan bir Rus-Kanadalı programcı ve yazardır. Buterin, 2011'de Bitcoin Magazine'i kurarak, başlangıcın başlarında kripto para birimiyle ilgilenmeye başladı. 2014'te Buterin, Gavin Wood ile Ethereum'u piyasaya sürdü.
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Buterin 2011 yılında, Bitcoin henüz 17 yaşındayken, Bitcoin’e olan ilgisini gösterdi. O zamandan beri Vitalik, Bitcoin topluluğu içinde yer aldı ve “Bitcoin” dergisi için pek çok makale yazdı.Daha sonra, blokzincir teknolojisinin gerçek potansiyelini fark etti. Bitcoin forumları için blog yazıları yazmaya başladı ve her blog yazısı için 5 Bitcoin kazandı. 2011 yılı sonunda “Bitcoin” dergisini kurdu.