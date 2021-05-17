Ethereum kurucusu Vitalik Buterin kimdir?

Buterin 2011 yılında, Bitcoin henüz 17 yaşındayken, Bitcoin’e olan ilgisini gösterdi. O zamandan beri Vitalik, Bitcoin topluluğu içinde yer aldı ve “Bitcoin” dergisi için pek çok makale yazdı.Daha sonra, blokzincir teknolojisinin gerçek potansiyelini fark etti. Bitcoin forumları için blog yazıları yazmaya başladı ve her blog yazısı için 5 Bitcoin kazandı. 2011 yılı sonunda “Bitcoin” dergisini kurdu.