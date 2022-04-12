EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Gözler Kabine toplantısında...

ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.