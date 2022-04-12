EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Gözler Kabine toplantısında...

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme detayları gündeme gelmeye devam ediyor. Her yıl bayram öncesinde emeklilerin hesabına yatırılan bayram ikramiyesi, bu yıl da pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hükumet kanadında gerçekleşen hazırlığa göre emekli bayram ikramiyesi bu yıl artış gösterecek. Meclis gündemine getirmeye hazırlanan teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, “Her yıl enflasyon oranında arttırılır” hükmünün konulması planlanıyor.
UMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantıda temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansıması ve vatandaştan gelen şikâyetler ele alınacak. İlgili bakanların brifing vereceği kabinede ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahada yapılan denetimler ve zincir marketlerdeki son fiyatlar değerlendirilecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması da bekleniyor.
Emeklilerin hesabına bayram öncesi yatırılan 1100 liralık ikramiyenin bu yıl artırılıp artırılmayacağı da kabinede görüşülecek. Nisan sonunda ödenecek bu yılın ilk bayram ikramiyesi için önerilen zamlı formüller kabinede tüm yönleriyle konuşulacak.
Böylece milyonlarca emeklinin zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesinin, kabineden çıkması muhtemel karar doğrultusunda 2 Mayıs 2022’den önce hesaplara yatırılması planlanıyor.
Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli gündem maddesini ise enflasyonun düşürülmesi için atılacak yeni adımlar oluşturacak. Erdoğan’ın “Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız” açıklamasının ardından hem yüzde 60’a ulaşan enflasyonun düşürülmesi hem de alım gücünün artırılmasına yönelik atılacak yeni adımlar konusunda ilgili bakanlar kabineye bilgilendirme yapacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi.
Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.
Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.