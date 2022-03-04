DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU: E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru detayları ve desteğin yatacağı tarih bilgisi

Doğalgaz desteği e Devlet başvuru ekranı vatandaşların son günlerde yoğunlaştığı konulardan oldu. Doğal gaz yardımı başvurularının nasıl yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman yapılır? İşte, o detaylar