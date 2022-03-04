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DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU: E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru detayları ve desteğin yatacağı tarih bilgisi

#Doğalgaz#Doğalgaz Başvuru#Edevlet

Doğalgaz desteği başvurusu ve şartları, faydalanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doğalgaz yardımı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla müracaat üzerine alınacak. Hanelere yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Peki, E-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı

1/5DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU: E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru detayları ve desteğin yatacağı tarih bilgisi

Doğalgaz desteği e Devlet başvuru ekranı vatandaşların son günlerde yoğunlaştığı konulardan oldu. Doğal gaz yardımı başvurularının nasıl yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman yapılır? İşte, o detaylar

2/5DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

3/5ÖDEMELER NE ZAMAN

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

4/5DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU: E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru detayları ve desteğin yatacağı tarih bilgisi

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

5/5DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU: E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru detayları ve desteğin yatacağı tarih bilgisi

Bakan Yanık desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

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#Doğalgaz#Doğalgaz Başvuru#Edevlet