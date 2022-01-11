Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? Bakan Yanık ödeme tarihi duyurdu

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” dedi.