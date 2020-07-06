A101 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri
A101 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta markete perşembe günü yeni ürünler geliyor. 9 Temmuz broşürü içerisinde waffle makinesi 79,95 TL, tost makinesi 199 TL, su ısıtıcı 39,95 TL, şarjlı su pompası 29,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Perşembe günü sunum tabağı/salata kasesi 6,50 TL’den, desenli cam ürünler 6,95 TL’den, lisanslı kapaklı şişe 12,95 TL’den satışa çıkarılacak.
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9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler araştırılıyor. Bu hafta markete kablosuz hoparlör 39,95 TL, karaoke mikrofon 59,95 TL, mobil vantilatör 7,95 TL, IP kamera 149 TL, aksiyon kamerası 129 TL, waffle makinesi 79,95 TL, tost makinesi 199 TL, su ısıtıcı 39,95 TL, şarjlı su pompası 29,95 TL, saç kesme makinesi 59,95 TL, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 199,95 TL, 3’lü metal saklama kabı 9,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…