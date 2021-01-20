21 Ocak A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri
A101 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine çok çeşitli ürünler bulunuyor. Bu hafta broşürü içerisinde buzdolabından oto koltuk ısıtma minderine, ütüden saç ve sakal düzeltme makinesine, 2’li dambıl setinden klasik gitara kadar çok çeşitli fırsatlar yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı ve detaylar
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A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri raflarına ekleniyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 21 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kablolu kulaklık 29,95 TL, cep telefonu 2.499 TL, bluetooth kulaklık 129 TL, çamaşır makinesi 1.649 TL, buzdolabı 1.799 TL, oto koltuk ısıtma minderi 59,95 TL, manyetik telefon tutucu 15,95 TL, metal gövdeli hava kompresörü 89,95 TL fiyatı ile bulunuyor.