20 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM markete bugün gelen ürünler
BİM aktüel kataloğu içerisindeki ürünler her hafta belirli günlerde satışa çıkarılıyor. Daha önce cuma günü raflara eklenen fırsatlar artık çarşamba günü markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 20 Ocak BİM kataloğu içerisinde buzdolabı, duvar tipi cam davlumbaz, sterilizasyon kutusu, dikey ısıtıcı gibi ürünler bulunuyor.
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20 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Market raflarına bugün yeni birçok ürün eklendi. BİM aktüel ürünler kataloğunda buzdolabı 1.599 TL, davlumbaz 479 TL, desenli seramik saksı 12,90 TL, büyük sukulent çeşitleri 8,95 TL, masa örtüsü 9,95 TL, kadife renkli askı 3,50 TL, ütü masası bezi 12,90 TL, silikon elyaf yastık 13,90 TL, tay tüyü kanepe örtüsü 39,90 TL fiyatı ile yer alıyor.