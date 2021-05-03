1100 TL sosyal yardım başvurusu yapılacak mı? Sosyal yardım kimlere veriliyor? Pandemi sosyal yardım sorgulama
1100 TL sosyal yardım başvurusu yapılacak mı? Sosyal yardım kimlere veriliyor? Pandemi döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar, 1100 liraya çıkarılan sosyal yardımın detaylarını merak ediyor. 2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak. 1100 TL yardım bekleyen kişiler, kendilerine yardım yapılıp yapılmayacağını "Sosyal Yardım Sorgula” ekranından takip edilecek. Daha önce ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen yarım 1000 TL'idi.
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Pandemi döneminde devreye sokulan sosyal destek ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerekmiyor. 1100 TL sosyal yardım ihtiyaç sahibi kimselerin daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilmiş kişilere verilecek.
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Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi. Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine nasıl ulaştırılacak?
Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere; - Engelli ve yaşlı aylığında 867.242, - Sosyal destek ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.