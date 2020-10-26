1000 TL sosyal yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet T.C kimlik no ile sonuç sorgulama sayfası.. Pandemi yardımı başvuru ekranı
1000 TL sosyal yardım ödemelerindeki son durumu merak eden vatandaşlar hem başvuru hem de sonuç sorgulama ekranlarındaki güncel durumu takip ediyorlar. 3. faz ödemeleri ve başvurları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programı kapsamında ekim ayında 99 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı detayları
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1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatırılacak sorusu araştırılıyor. Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı başvuru işlemlerini daha önceden yapanlar tarafından araştırılıyor. 3. faz sosyal destek programına 6 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1.000 lira alan vatandaşların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı faz 3 sosyal yardım parası için vatandaşların beklentisi arttı. e-Devlet üzerinden online şekilde tüm adımları eksiksiz yapan vatandaşlar şimdi ise 1.000 lira olarak belirlenen ödemelerin ne zaman hesaplarına yatacağını merakla araştırıyor. İşte, ayrıntılar...
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selçuk, ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara ve öksüz/yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını ve 28 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti.
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Zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon lira yatıracakları bilgisini verdi.
Muhtaç asker çocuklarına yönelik yardım programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırdıklarına dikkati çeken Bakan Selçuk, bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine 482 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını aktararak, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.
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Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Selçuk, yaklaşık 41 bin öksüz ve yetim için 12 milyon lira ödeme yapacaklarını ifade etti.
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Kronik hastalık yardım ödemeleri başladı
Kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını hatırlatan Selçuk, bu kapsamda 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon lira destek verileceğini kaydetti. Selçuk, kronik hastalık yardım ödemelerinin ise yarın itibarıyla başlayacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "5 nakdi sosyal destek programımızla yaklaşık 99 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.