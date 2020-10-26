1000 TL sosyal yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet T.C kimlik no ile sonuç sorgulama sayfası.. Pandemi yardımı başvuru ekranı

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon lira yatıracakları bilgisini verdi.



Muhtaç asker çocuklarına yönelik yardım programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırdıklarına dikkati çeken Bakan Selçuk, bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine 482 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.



Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını aktararak, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.