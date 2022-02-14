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‘Yüzde 7 indirim de bizden’

#KDV#İndirim#Gıda Ürünleri
‘Yüzde 7 indirim de bizden’

KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından gıda perakendecileri hızla etiketleri yenilemeye başladı. Özen Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde açıklanan KDV desteğinin çok önemli bir destek olduğunu, vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 üzerine ek yüzde 7’ye varan indirimin de kendileri tarafından yapılacağını söyledi.

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KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından gıda perakendecileri hızla etiketleri yenilemeye başladı. Bazı perakenciler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sektörün çatı kuruluşlarından gelen “yüzde 7’ye ek destek” çağrısına kayıtsız kalmadı. Türkye genelinde 160’ın üzerinde marketi bulunan Özen Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde açıklanan KDV desteğinin çok önemli bir destek olduğunu, vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 üzerine ek yüzde 7’ye varan indirimin de kendileri tarafından yapılacağını söyledi. Özen, “Bugün itibariyle KDV desteğine ek olarak bir çalışma da biz yaparak fiyatlarımızı güncelliyoruz. Bu kapsamda, yüzde 10 ila 14 arasında indirimleri tüm marketlerimizde fiyatlarımıza yansıtacağız” dedi.

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Üyeleri arasında BİM’den CarrefourSA’ya Migros’tan Şok’a kadar tüm büyük gıda perakendecilerini bulunduran Gıda Perakendecileri Derneği’nden yapılan açıklamada da, şu ifadelere yer verildi: “Umudumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sağlanan KDV indiriminin gıda sektörünün enflasyona karşı topyekûn bir seferberliğe başlamasına vesile olmasıdır. Esasen maliyet enflasyonu yaşamaktayız. Bu nedenle üreticisinden nakliyecisine,tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarımıza gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etmek için çağrı yapıyoruz. Gelin, devletimizin desteğini kısa vadeli ve geçici bir çözüm olarak değil; gıda sektörünün yarınlarını güvenle inşa etmemizi sağlayacak bir dönüşüm fırsatı olarak görelim.”

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise, “Cumhurbaşkanımızın temel gıda maddelerinin KDV’sinin yüzde 1’e indirilmesi müjdesinin enflasyona çare olacağına inanıyorum. Bu konuda iş dünyasının üzerine düşen görevler de var. İş dünyası olarak biz de KDV indirimi kadar feragatta bulunmalıyız. Böylece KDV indiriminin etkisi katlanmış olur” ifadelerini kullandı.

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#KDV#İndirim#Gıda Ürünleri

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