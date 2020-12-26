Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TBMM’de bir sunum yaparak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası Başkanı olarak kanunda tarif edilen fiyat istikrarını sağlamak yönünde bir ajandalarının bulunduğunu söyleyen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TBMM’de bir sunum yaptı. Hükümetin Merkez Bankası ile birlikte yüzde 5 enflasyon hedefini belirlediğini ifade eden Ağbal, şunları kaydetti: “Ben yüzde 5’e inanıyorum. Bir şeye inanarak başlayacaksınız. İnanmadığınız işe girmeyin. Bir şeye inanmıyorsam söylemem. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2’de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Önümüzde bir süreç var. Ara hedefler var. Banka, Hükümet’e tavsiyelerde bulunacak. Fiyat istikrarı ve maliye politikası alanlarında neler yapması gerektiğini söyleyecek. Kanun, (Banka, Hükümetin mali ve ekonomik müşaviri, mali ajanı ve haznedarıdır) diyor.”

BİRİNCİ SORUMLU

Fiyat istikrarı konusunda birinci sorumlunun Merkez Bankası olduğunu vurgulayan Ağbal, “Merkez Bankası’nın yapacakları tek başına fiyat istikrarını sağlamaz ama fiyat istikrarı konusundaki en birinci sorumlu Merkez Bankası’dır. Merkez Bankası (Benim yaptıklarım yetmez) diyerek kendi sorumluluğunu kenara koyamaz; tam tersine, kendi sorumluluğunu başa koyacak, diğer bütün aktörleri, hükümet, sivil toplum, muhalefet, ekonomik ajandalar. Anadolu’ya gidip, vatandaşın ayağına gidip anlatması lazım; ne oluyor, ne yapmak gerekiyor, fiyat istikrarı niye önemlidir; onları yapacağız” diye konuştu. Para politikası kararlarının fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacağını, para politikasının sade ve anlaşılabilir bir çerçevede uygulanacağını belirten Ağbal, “MB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Faiz koridoru uygulaması ve Geç Likidite Penceresi (GLP) aracı tanımlanmış amaçları dışında kullanılmayacak. 2021 yılında hiçbir şekilde GLP veya faiz koridoru temel politika aracının yerine geçen bir işlev görmeyecek” diye konuştu.

‘HESABINI VEREMEYECEĞİM İŞİN İÇİNDE OLMADIM

Kamuda çok uzun süre çalıştığını, farklı görevlerde bulunduğunu, sorumluluk aldığını, her zaman doğrunun yanında olduğunu kaydeden Naci Ağbal, şöyle devam etti: “Hesabını veremeyeceğim, şeffaf olarak da paylaşamayacağım hiçbir işin içinde olmadım. Hiç kimse de beni buna zorlayamaz. Kimse zorlarsa da zorlasın, karşılığını alamaz. Geçmişte herkesin sorumluluk almak istemediği dönemler de oldu. İçeride başka, dışarıda başka konuşanlar oldu. Biz içerde ne konuştuysak, dışarıda da onu konuştuk. Siyasete girdik Bayburt’un köyüne gittik, insanlarla oturduk, Londra’ya gittik yabancı yatırımcı toplantılarına katıldık.”