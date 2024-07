Yüzde 30 ÖTV dilimine girecek

Haberin Devamı

G, İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali’nde yeni e-HS modelinin dünya lansmanını 100. Yıl dönümü kutlamalarıyla birleştirdi. Türkiye’de de üst sıralarda yer alan HS modelinin yeni versiyonu şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonuyla tanıtıldı. Yeni MG e-HS daha uzun menzilli, daha büyük boyutlara sahip ve her yönüyle daha teknolojik olmasıyla öne çıkıyor. 1000 km’yi aşan karma menzili ve hiç yakıt harcamadan yüzde 100 elektrikli olarak 100 km üzerinde mesafe kaydedebilen SUV modelde; 61 kW gücünde jeneratörden beslenen 21.4 kWh kapasiteli yüksek verimli batarya ve 55 litre yakıt deposu bulunuyor. Modelin yakında sadece şarj edilebilir hibrit otomobiller için geçerli olacak yüzde 30’luk ÖTV dilimine de girmesi bekleniyor.

HİBRİT AİLESİNİ GENİŞLETİYOR

Haberin Devamı

Honda, B segmentindeki Hatchback modeli Jazz’ın Crosstar ve Elegance versiyonlarını satışa sunuyor. Jazz ailesinin dikkat çeken üyesi Crosstar yeniden Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanırken Jazz’ın Elegance versiyonu da tekrar Honda ürün gamında yerini alıyor. Gelişmiş motor ve donanım teknolojileri ile sınıfındaki iddiasını sürdüren Jazz ailesi; geniş iç hacmi, sihirli koltuklar, sunduğu esnek depolama alanları, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor. Aynı zamanda 10 hava yastığı ve aktif güvenlik teknolojisi Honda SENSING ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımları sunuyor. Jazz Elegance 1 milyon 290 bin TL, Jazz Crosstar ise 1 milyon 350 bin TL lansman özel fiyatıyla 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye’de satışa çıkıyor.

125. YILA ÖZEL ‘PANDA’ SÜRPRİZİ

FIAT, 125. yıldönümü için Torino’daki Lingotto binasında “Smiling to the future” temalı özel bir etkinlik düzenledi. Stellantis Üst Yöneticisi John Elkann ve Stellantis CEO’su Carlos Tavares’in de katıldığı etkinlikte konuşan FIAT CEO’su Olivier Francois, “FIAT’ın küresel ana akıma geri dönüşünü halihazırda üç temel üzerinde başlatmış bulunuyoruz: İtalyan tasarımı ve geliştirmesi, küresel platform ve yerel uygunluk; Grande Panda ise yeni küresel ailemizin ilk üyesi. Bu nedenle, önümüzdeki on yıl boyunca her bir müşterimiz için doğru ürünleri sunacağız. Çünkü bizim için müşteri her şeyin merkezinde yer alıyor” dedi.

Haberin Devamı

DAHİLİ ŞARJ KABLOSU VAR

Etkinliğin en özel sürprizi FIAT’ın küresel ana akım pazara dönüşünü simgeleyen Grande Panda modelin ilk kez gösterilmesi oldu. Hem elektrikli hem de hibrit versiyonlarla satışa çıkacak Grande Panda’nın elektrikli versiyonu, 44 kWh batarya ve 83 kW e-motor bulunacak ve 320 km’ye kadar menzil sunabilecek. Dikkat çekici bir köşeli tasarımı ve ön panjurundan çıkan spiral yapıdaki şarj kablosu gibi özellikleriyle öne çıkan Grande Panda’nın özellikle kompakt boyutları (segment ortalamasının altındaki 3.99 metre uzunluk, 1.57 metre yükseklik ve 1.76 metre genişlik) ve başarılı bir şekilde organize edilmiş iç mekan kapasitesinin sağladığı yapısıyla B segmentindeki diğer araçlardan ayrışması bekleniyor.