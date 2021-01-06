Yusufeli Barajı'nda 300 tonluk jeneratör rotoru yerine indirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye'nin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı'nda dün Ünite-3'e ait 300 ton ağırlığındaki rotorun başarılı şekilde yerine indirildiğini bildirdi.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Artvin'deki yatırımlarla Çoruh Nehri'ne "altın gerdanlıklar" takılmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu teminine, derelerdeki taşkın riskinin azaltmasına, kara yolları ve köy yollarının yeniden inşasına, tarihi eserlerin korunmasına, enerji ve telefon hatlarının yenilenmesine, gölet ve sulama işlerine devam edildiği belirtildi.



Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 268 metreye yükselirken, dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 858 bin 100 metreküp seviyesine ulaşmıştır." bilgisi verildi.



KALDIRMA KAPASİTESİ 230 TON OLAN 2 TAVAN VİNCİ KULLANILDI



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, ülkenin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Yıldız, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar atölye imalatı olarak tüm ünitelerde birinci faz gömülü parçalar, türbin salyangozu, emme tübü ve türbin çukuru imalatları tamamlanmıştır. Santral 1, 2, ve 3'üncü ünitelerinde emme borusu ve gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir. Tüm ünitelerde ikinci faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli devam etmektedir. Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır."



Santral binasında her birinin kaldırma kapasitesi 230 ton olan 2 tavan vincinin kullanıldığına dikkati çeken Yıldız, "Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırıldı. Dün Ünite-3'e ait 203 MVA gücündeki jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki rotor iki vincin senkronize çalıştırılmasıyla yerine başarılı olarak indirilmiştir." ifadelerini kullandı.



YUSUFELİ BARAJI VE HES



Açıklamada yer alan bilgilere göre, Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü 558 megavatı, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaati bulacak. Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ediyor.



Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması mümkün hale gelecek.