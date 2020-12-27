‘Yurtdışındaki Türklerin parası ülkeye gelsin’

Öztürk, “Bugünkü yönetim olarak Sayın Naci Ağbal Bakanımızın, gerçekler acı da olsa bu gerçekleri kabul edip ilgililere veya karar mekanizmalarına götürme gibi bir prensibi olduğuna biz inanıyoruz. Bütün meselenin de piyasanın güvenini kazanmak olduğuna inanıyorum. Güven burada anahtar kelime, kavram, sermaye ürkek, sermayenin güvenini kazanıp tekrar Türkiye’ye bıyıklı sermayenin -bakın, yabancı bir tarafa- gelmesine imkân sağlayacak para, maliye politikaları dönemine girmemiz lazım. İçeride, yastık altına gitmiş olan yerli yatırımcıların kaynaklarını ekonomiye döndürmek için nasıl bir politika izleyeceğiz? Bu çok önemli. Çünkü tarlaya gelecek su yok ama -iş dünyasından biliyorum- parasını evine götürüp evdeki kasasına koyan, Amerika’ya, Avrupa’ya kredi açan insanlardan bahsediliyor. Bu, evdeki paranın hiç kimseye faydası yok, ülkeye de faydası yok. Tek sıkıntı, o güven ortamının yeniden tesis edilmesi ki burada Merkez Bankamızın anahtar bir kurum olduğuna inanıyorum ve size güveniyoruz bu konuda Sayın Başkanım” dedi.



ÖZLEDİĞİMİZ ŞEFFAFLIK

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da, “Her ne kadar önceki başkanın gidiş şekli Merkez Bankası’nın bağımsızlığına halel getirecek tarzda olsa da başarılı bir giriş yaptınız. Epeyden beri özlediğimiz şekilde bir saydamlık ve şeffaflık söz konusu. Dünkü Para Politikası Kurulu’nun açıklamaları da gayet yerindeydi. Merkez Bankası epeyden beri böyle değildi. Çok karmaşık, kafa karıştıran açıklamalar yapıyordu çok farklı anlamlara gelebilecek açıklamalardı” dedi.

SİZDEN AVANS İSTİYORUM

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlarken, “Çiçeği burnunda bir Merkez Bankası Başkanı olarak bu ilk toplantıda bir avans istiyorum. Ama başta şunu söyleyeyim: Merkez Bankası şeffaflık çerçevesinde adımlar atacak, bu konuyla ilgili Merkez Bankası teknik birimleri çalışmalarını sürdürüyor” dedi.