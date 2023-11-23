Yurtdışındaki dövizi getirmek için yeni adım... Dövizi getirene ek vergi indirimi

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Ekonomi yönetimi, yurtdışından gelen dövizi artırmak için önemli bir adım daha atıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik etmet için kazanç istisnası oranının 30 puan artırılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı’na demeç veren Mehmet Şimşek, “Yurtdışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 80’e çıkarıyoruz” dedi.

OVP’YE UYGUN ADIMLAR

Uygulanan ekonomi programıyla daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini vurgulayan Şimşek programla öncelikli hedeflerini, “fiyat istikrarını kalıcı tesis etmek, yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını desteklemek, cari işlemler dengesini iyileştirmek ve bütçeyi sürdürülebilir, sağlıklı kaynaklarla finanse etmek” olduğunu yineledi.

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Şimşek bu çerçevede para, maliye ve gelirler politikasını eş güdüm içinde yürütecek üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformları hayata geçireceklerine işaret ederek, vergi alanında da Orta Vadeli Program’da belirttikleri politikalara yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Bu çalışmaların bir kısmını önceliklendirdikleri ve konunun yakın zamanda Meclis gündemine geleceği bilgisini veren Şimşek, şöyle konuştu:

5 PUANLIK KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

“Paketle ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ihracatın desteklenmesi ve ülkemize döviz girişini teşvik edecek düzenlemeler öngörüyoruz. Ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin yurtdışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artıracağız. İhracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ilişkin kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız. Uygulama, imalatçı veya tedarikçi kurumların, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetleri için geçerli olacak.

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KÂR PAYI ŞARTI

Yurtdışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 80’e çıkarıyoruz. Böylece kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu kazançlar için yüzde 5’e düşürüyoruz. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, yurtdışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna edeceğiz.