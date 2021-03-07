Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü #BizHazırız buluşması

YKKD Danışma Kurulu Başkanı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve YKKD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil’in ev sahipliğinde, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Youtube kanalından Gazeteci Ebru Baki’nin moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanacak olan program, “YKKD Kadınlar Günü” filmi ile başlayacak. Programın açılışı, YKKD Danışma Kurulu Başkanı, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin tarafından gerçekleştirilecek.

‘’BİZ HAZIRIZ’’

“BizHazırız” başlıklı panelde; iş dünyasından akademik dünya ve sivil topluma, her sektörde ve her kademede hazır kadınlar olduğu, bu oluşumları temsil eden fikir önderleri tarafından paylaşılacak. YKKD Danışma Kurulu Üyesi ve Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Psikaytr, yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, kadının toplumsal hayatta statüsünün güçlendirilmesi yolunda tespitlerini ve çözüm önerilerini aktaracaklar.

Oturum, YKKD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil’in kapanış konuşması ve film gösterimi ile sona erecek.

‘ŞİMDİ TAM ZAMANI’

YKKD Kadınlar Günü özel filminde, bu sene cinsiyet eşitliğinin önemi ve değişimin zamanının geldiği teması vurgulanıyor. YKKD mentor ve mentilerinin katkılarıyla hazırlanan filmde, kurumlarının tepe yönetimindeki, farklı sektörleri temsil eden kadın ve erkekler, farklı mekanlarda, üzerinde mesajlar yazılı olan pankartlar kaldırarak Yönetim Kurullarında cinsiyet eşitliğinin önemi ve değişimin zamanı geldiğini anlatıyor. YKKD mentor ve mentileri, tüm Türkiye’ye çağrı yaparak, “GENEL KURULLARDA YÖNETİM KURULLARINA KADINLARI ATAMANIN ŞİMDİ TAM ZAMANI” mesajını iletiyor.

YKKD Kadınlar Günü canlı yayınına ve 8 Mart özel filmine, YKKD’nin içerikleri zenginleşen ve önemli bir kaynak niteliği taşıyan Youtube kanalından ulaşabilir ve takibe alabilirsiniz.