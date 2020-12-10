YGA Zirvesi 12-13 Aralık’ta

Harvard & MIT’de kürsüsü bulunan Türk profesör Mehmet Toner, Bülent Eczacıbaşı, Dr. Mehmet Öz, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı, Esra Eczacıbaşı, Endeavor Kurucusu Linda Rottenberg, New York Times’ın yazarlarından Zainab Saibi, melek yatırımcı Melih Ödemiş ve Sina Afra gibi gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı YGA Zirvesi’ni tüm katılımcılar online olarak takip edebilecek. Aynı zamanda, interaktif olarak gerçekleştirilecek zirvede katılımcılar, konuşmacılara soru sorabilecek.

YGA Hayal Ortakları, Sani Şener, Ümit Boyner, Erol Tabanca, Gamze Cizreli, Haydar Yenigün, Kaan Terzioğlu, Agah Uğur, Yüksel Çomak ile sohbet edebilecek. Zirvede bu yıl, Futurebright ve YGA iş birliğiyle hayata geçirilen Gençlik Araştırması’nın sonuçları paylaşılarak, gençlerin girişimcilik ve geleceğe bakışıyla ilgili hakkında bilgi verilecek. Geçtiğimiz yıl 125 binin üzerinde kişinin canlı olarak izlediği zirveyi bu sene uluslararası alanda 200 binden fazla kişinin takip etmesi bekleniyor.

EĞİTİM ALIYORLAR

Her yıl 50 binin üzerinde başvuru alan YGA Programına 5 aşamalı mülakatla 50 kişi seçiliyor. Bu programda seçilen çift kanatlı girişimciler bilim insanı, akademisyen ve yöneticilerden oluşan aralarında Prof. Aziz Sancar, Ali Koç, Faruk Eczacıbaşı, Prof. Mehmet Toner, Prof. Kristi Roube, Prof. Doğan Cüceloğlu gibi isimlerin olduğu YGA hayal ortaklarından eğitimler alıyor bununla birlikte YGA’nın sosyal inovasyonlarında gönüllü çalışıyor.

Sadece Türkiye’deki öğrenciler değil Harvard MIT, Brown, Berkeley, Imperial College, Turin Politeknik, Münih Teknik üniversiteleri ve yapılan stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler de önce YGA Zirvesi’ni izledikten sonra YGA projelerinde görev alıyor böylelikle YGA ekosistemine adım atıyor.