Yerli otoya pil müjdesi

ELEKTRİKLİ araç teknolojileri günden güne gelişmeye devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili TOGG’un enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında geliştirmek ve üretmek üzere niyet mektubu imzaladığı stratejik ortağından ise standartları yükselten bir batarya teknolojisi açıklaması geldi. TOGG’un “Stratejik ortağımız Farasis, batarya teknolojisinde çıtayı yükseltti” tweeti ile duyurduğu açıklamaya göre, ortaya çıkartılan yeni pil hücreleri 330 Wh/kg’ın (wattsaat/kilogram) üzerine çıkacak bir yeni nesil EV akü hücresi geliştirdi.

YÜZDE 25 DAHA FAZLA

Bağımsız testler tarafından da onaylanan yeni hücrelerin performansının 3. nesil hücrelere oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtildi. Firmadan yapılan açıklamada, “Farasis, elektrikli araç uygulamaları için akü hücresi teknolojisinin 4. neslini geliştirmiş ve üreterek 330 Wh/kg’dan fazla enerji yoğunluğuna ulaşmıştır. Bugün alışılagelenden yüzde 25 daha yüksek olan enerji yoğunluğu ve yeni pil hücrelerinin performansı, Farasis ve bağımsız laboratuarlarda kapsamlı B-numune hücre doğrulamasında onaylanmıştır. Mevcut test sonuçlarına dayanarak, yeni hücrelerin bin 500’den fazla döngüye (şarj olup boşalmaya) dayanmasını bekliyoruz” denildi.

20 DAKİKADA ŞARJ

Yapılan açıklamalarda pil teknolojisinin şarj süresinde de önemli geliştirmeler sağlayacağı vurgulandı. SOC verilerine göre bu teknoloji sayesinde yüzde 10’dan yüzde 80’e olan toplam şarjın 20 dakikadan kısa sürede tamamlanabileceği de vurgulanıyor. Yapılan açıklamanın önemli noktalarından bir tanesi de batarya ömrü konusunda oldu. Açıklamaya göre, yeni teknoloji ile birlikte batarya ömrü de 1 milyon kilometrenin üzerine çıkıyor. Bununla birlikte menzilin de önemli ölçüde artacağı kaydediliyor.

‘MENZİL 500 KM’Yİ GEÇECEK’

TOGG’un bataryasını da geliştirmek için ortak çalışacağı Farasis’in Tekonojiden Sorumlu Direktörü, Dr. Keith Kepler, ulaşılan kilometre taşı hakkında, “Son yıllardaki geliştirme çalışmalarımızın doğrulanmış sonuçlarını bugün sunmak tandığımız için çok mutluyuz. Yetkin araştırma ve geliştirme ekibimiz sayesinde artık müşterilerimize yüzde 25’ten fazla artan bir enerji yoğunluğu ile daha fazla menzil ve bunun sonucunda 20 dakikadan daha kısa bir hızlı şarj süresi sunabiliyoruz. Son nesil hücrelerde önemli ölçüde artan enerji yoğunluğuna rağmen, pil hücrelerinin ömrünü aynı şarj oranlarında sürekli olarak artırmayı başardık” dedi. TOGG’dan yapılan açıklamada da “Dördüncü kuşak batarya ile menzi 500 km’nin de üstüne çıkacak” denildi.

TÜRKİYE’DE HİBRİT ATAĞI



JAPON üretici Suzuki, ülkemizde ilgi çeken modellerinden Swift’le geçtiğimiz yıl sınıfının en çok satılan hibrit otomobili başarısını göstermesinin ardından 2021 yılında da hibrit atağını 2 yeni modelle taçlandırdı. Mart ayı itibariyle hem Vitara’nın hem de SX4 S-Cross modellerinin hibrit versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu. Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekerken, SX4 S-Cross Hibrit modeli ise 306 bin 900 TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla satılıyor. Her iki model de 6 ileri otomatik şanzımanla kombinlenmiş akıllı hibrit teknolojili 129 beygirlik 1.4 litrelik Boosterjet turbo benzinli motorla sunuluyor.

25 BİN ADET SATIŞ

Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Dizel araçların pazardaki payı düşerken elektrikli ve hibrit araçların yükselişini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa’daki kendi kendini şarj edebilen hibrit otomobil satışları önceki yıla göre yüzde 59 artarak 1.2 milyon adede ulaştı. Bu araçların Avrupa genelindeki toplam pazar payı yüzde 12’ye kadar çıktı. Bu kapsamda, 2021 yılından itibaren hibrit araçların pazardaki payını katlayarak artıracağına inanıyoruz. Ülkemizde ise Avrupa’daki kadar olmasa da elektrikli ve özellikle hibrit araçlarda önemli bir atılım var. 2020 yılında Türkiye’de 23 bin adedi aşkın hibrit ve elektrikli otomobil satıldı. Hibrit satışları 2019 yılına göre yüzde 85 arttı. Bahsettiğimiz gibi pazar henüz düşük seviyelerde olsa da elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam edecek Bu kapsamda, yıl sonunda hibrit araç satışlarının ise 25 bin adedi aşmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

KURULUŞUNUN önemli bir kısmını pandemi etkisinde geçirmesine rağmen 2020 yılını büyüyerek kapatan VavaCars ibir basın toplantısı düzenledi. Markanın kurucu ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda markanın Türkiye operasyonlarına, 2. el otomotiv sektöründe yaşananlardan sektörel yeniliklere kadar pek çok konu konuşuldu.

TALEP PATLAYACAK

VavaCars CEO’su Lawrance Merritt, “İkinci elde her ne kadar 2021’e yavaş bir başlangıç yapılmış olsa da aynı 2020’de gördüğümüz gibi yaz aylarıyla beraber sarkan talebin patlama yaşaması ve yılın sonuna kadar hız kesmeden gitmesini bekliyoruz. Fiyatların 2020’ye kıyasla daha sabit gitmesini böylelikle satış adetlerinin artacağını ön görüyoruz. Satış promosyonlarını, ödeme kolaylıklarını en çok sağlayabilen firmalar kazanacaktır. Sıfır araç tedariğinde yaşanacak olası sorunlar, ötelenmiş talebin bahar ve yaz dönemine sıkışması, seyahat kısıtlarının gevşetilmesi, tatil sezonuyla artan talebin etkileriyle fiyatlarda artış da gerçekleşebilir. Şu anda araç alımı için fırsat var. 2021’in 2020’de gerçekleşen 6.4 milyon satışı geçen bir yıl olacağına inanıyoruz. Firma olarak hedefimiz 2023’te 1 milyar dolarlık ciroya ulaşmak. Bunun yüzde 85’ini Türkiye oluşturacak” dedi.

BİSİKLET TUTKUNLARI MARMARİS’TE BULUŞTU

TÜRKİYE’nin dört bir yanından yol bisikletçileri Marmaris’te Boostcamp etkinliğinde bir araya geldi. Toyota, Türk Telekom Prime, Giant, Look gibi sektörünün önde gelen firmalarının sponsorluğunda düzenlenen ve 100’ün üzerinde katılımcılın olduğu etkinlikte 4 gün boyunca 7 farklı rotada 550 kilometre süren bisiklet antremanları düzenlendi. 24-28 Mart tarihleri arasında bisikletçileri yeşille mavinin buluştuğu Marmaris’te bir araya getiren Boostcamp etkinliğinde biz de rotalara bisikletimizle katıldık.

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