Yenilikçi eğitimle geleceğe hazırlanıyorlar

Türkiye’de kaliteli mesleki teknik öğretim programlarına olan ihtiyacın giderek arttığını ve bu programların önem kazandığını söyleyen Özel Samsun Teknokent Koleji kurucusu Serdar Şahin, “Bu ihtiyaçtan yola çıkarak Türkiye’de 37 şehirde özel mesleki ve teknik eğitim programı ile faaliyetlerini sürdüren Teknokent kolejleri Özel Samsun Teknokent Koleji havacılık kampüsü ve batı kampüsü ile eğitime başlıyor” dedi. Havacılık kampüsünde, havacılık alanı ve sağlık hizmetleri alanı bulunduğunu belirten Şahin, “Diğer kampüsümüzde ise yenilenebilir enerji bölümü ve bilgisayarlı makine bölümleri var. Bunlar çağın gerektiği ihtiyaçlara göre öğrencilerimizi eğitecekler” diye konuştu.

İNOVATİF DÜŞÜNCE

İki kampüste de ortak amaçlarının gençleri alışılmış kalıpların dışına çıkarmak olduğunu aktaran Şahin, “Endüstri 4.0 temelli teknoloji ve yazılımlar ile öğrenciyi buluşturan bir kurum. Öğrencileri farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen, problem çözme yeteneğine sahip, inovatif düşünen, üretken bireyler olarak hayata hazırlamakta. Burada gençleri yeni dünyanın ihtiyaçlarına göre hayata hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

CNC YAZILIMLARI ÖĞRENECEKLER

Türkiye ve globalleşen dünyada gelişen teknoloji ve sanayi alanlarını yakından takip ettiklerini anlatan Şahin, “Bu doğrultuda mühendislik ve teknoloji tabanlı bölümleri açmayı öncelikli gördük. Tekerliğin icadından günümüze kadar gelişen sanayi devrimi ve ardından gelen sanayileşme ile beraber üretim metotları teknolojinin gelişmesiyle akıl almaz boyutlarda geldi. Bilgisayarlı makine bölümünde gençlerimiz özellikle CNC dalında yazılım alanındaki gelişmeye paralel olarak üretim aşamasından bilgisayar kontrolü ile imalattaki hataların önüne geçerek ve daha hızlı, seri üretime imkân sağlayacaklar. Ayrıca öğrencilerimize bu bölümde bilgisayar destekli makine ressamlığı ve makine bakım ve onarımı dalları da tamamlayıcı dallar olarak alacaklar” diye konuştu.

SANTRALLARDA ÇALIŞABİLECEKLER

Yenilenebilir enerji bölümünde, rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten santralların kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızaların giderilmesi ile ilgili eğitimler verileceğini aktaran Şahin, “Türkiye de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi sayıda kaliteli elemana ihtiyaç duyulmakta. Bu ihtiyacın gerektirdiği nitelikli elemanı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu alanı bitiren öğrencilerimiz rüzgar santralları ve güneş santrallarında çalışabilecekler” dedi.

İHTİYAÇ GİDEREK ARTIYOR

Özel havacılık lisesinin diğer liselere göre farklılık yaratan bir kurum olduğunu anlatan Şahin, “Bu bölümde öğrencilerimiz uçak teknisyenliği, uçak motoru, gövde ve bakım teknisyenliği gibi alanlarda uzman bir ekibin eğitimden geçecek. Havacılık alanının sürekli gelişmesi bu alanda kaliteli teknik elemanlara olan ihtiyacı arttırıyor. Öğrencilerimiz uçak teknisyen yardımcısı unvanını alabiliyor” diye konuştu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın